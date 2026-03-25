Educación: rechazan el cierre de salas del nivel inicial y convocan a un encuentro provincial

Los participantes calificaron como un “ataque” al sistema educativo.

En la ciudad de Zapala se desarrolló un encuentro que reunió a representantes de institutos de formación docente (ISFD) y departamentos de aplicación de distintos puntos de la provincia, quienes manifestaron su preocupación ante medidas impulsadas por el gobierno provincial que afectarían al nivel inicial.

De la reunión participaron integrantes de Aten Capital y la consejera escolar del Distrito III, Perla Fuentes, junto a docentes y referentes educativos. Durante la jornada se debatió la situación actual de los departamentos de aplicación y las salas anexas, en un contexto que los participantes calificaron como un “ataque” al sistema educativo.

Según lo expuesto, las políticas llevadas adelante por la dirección de Nivel Superior apuntarían al desmantelamiento de los departamentos de aplicación, lo que podría derivar en el cierre de salas del nivel inicial. Frente a este escenario, el conjunto de los institutos presentes se pronunció de manera unánime en defensa de estos espacios educativos.

Los participantes destacaron la importancia de los departamentos de aplicación como ámbitos de formación pedagógica y de contención para las infancias, subrayando su trayectoria en toda la provincia. Asimismo, expresaron su rechazo al cierre de salas, incluidas las anexas, al considerar que forman parte de una misma línea de ajuste.

Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en la convocatoria a un encuentro provincial para organizar acciones en defensa del nivel inicial y de los departamentos de aplicación. También se planteó la necesidad de impulsar asambleas en distintos puntos del territorio para debatir la situación y definir medidas frente a las políticas educativas actuales.