Cutral Co: el CDI Arcoiris celebró su segundo aniversario

El Centro de Desarrollo Infantil Arcoiris celebró este miércoles su segundo aniversario con una jornada recreativa que reunió a niños, familias y equipo educativo, consolidando su rol como espacio de contención y desarrollo para la primera infancia en Cutral Co.

Actualmente, la institución cuenta con una matrícula de más de 40 niños y niñas provenientes de los barrios Brentana, Monte Hermoso, Peñi Trapún, Unión y Progreso, lo que refleja su alcance territorial y la importancia de su tarea diaria.

En el marco del aniversario, la Municipalidad de Cutral Co concretó la construcción de un tinglado en el sector externo del edificio. La obra permitirá que los niños y niñas puedan utilizar el patio en condiciones más seguras y confortables, resguardados de las inclemencias climáticas.

Del acto participaron el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; la secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo; y la directora del CDI, Paula Pizarro, además de integrantes de la comunidad educativa y familias.

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades recreativas, presentaciones artísticas a cargo de las educadoras, una obra de teatro y el tradicional corte de torta.

En ese contexto, la directora del establecimiento destacó la función integral del espacio, señalando que “los niños desayunan, almuerzan, reciben estimulación temprana y participan de actividades que promueven la socialización y el desarrollo”.