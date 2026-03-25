Comenzó el curso de Agentes de Seguridad con 160 aspirantes en la comarca

En la mañana del miércoles 25, en la ciudad de Cutral Co, se dio inicio al Curso de Agentes de Seguridad 2026 (primera convocatoria), con la participación de 160 aspirantes que comienzan su formación dentro de la fuerza policial.
El acto se desarrolló en el Departamento Centro de Formación y contó con la presencia de autoridades, cuerpo docente y familiares de los postulantes, quienes acompañaron este importante momento en un clima de emoción y expectativas.
La jornada inaugural incluyó la primera formación de los aspirantes y el tradicional izamiento del pabellón nacional y provincial, dando inicio formal a la etapa de capacitación.
Durante la ceremonia, el rector del Departamento, Comisario Inspector Marcos Blanco, y el Director de Institutos Policiales, Comisario Mayor Martín Van De Genachert, brindaron palabras de bienvenida. En sus discursos destacaron la importancia del compromiso, la vocación de servicio y la responsabilidad que implica la carrera policial.