Petrolero Argentino no pudo frente a San Patricio y se quedó afuera de la Copa Provincial

El equipo de Plaza Huincul no pudo aguantar el resultado y San Patricio lo empató sobre el final. En los penales el Santo fue más efectivo y pasó a la final de la competencia.
El Matador, estuvo a pocos minutos de clasificar a la final. Petrolero le ganaba a San Patricio en Neuquén por 1 a 0 gracias al gol de Gastón Barrios. El mismo Barrios se fue expulsado a los 90 y dejó a Petrolero con 10
San Patricio jugó con nueve jugadores por las expulsiones de Juan Cruz Triado luego de un planchazo y Axel Paz por un codazo.
En una de las últimas jugadas el Santo pudo llegar al empate gracias al golazo de Isaac Chabán a los 95 minutos del segundo tiempo. En la tanda de penales, Petrolero no estuvo atinado y Gonzalez volvió a salvar a San Patricio para clasificar a la final.