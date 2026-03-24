Mañana miércoles comienza el taller de huertas comunitarias en Cutral Co

En la sede ubicada en Colonia 2 de Abril

Cutral Co anunció la realización de talleres de huertas comunitarias orientados a brindar herramientas prácticas sobre técnicas en cultivos hortícolas. La iniciativa busca fomentar la producción de alimentos a pequeña escala, fortalecer la soberanía alimentaria y promover el trabajo comunitario.

Las capacitaciones comenzarán mañana miércoles 25 de marzo y se desarrollarán en el horario de 9:30 a 12:00 horas en la sede ubicada en Colonia 2 de Abril, calle Challaco final.

La formación estará a cargo de la técnica agropecuaria Oliveri Judith, quien brindará contenidos teóricos y prácticos adaptados a distintos niveles de experiencia, desde principiantes hasta personas con conocimientos previos en horticultura.

Quienes deseen participar pueden inscribirse comunicándose al 299 5762569. La actividad es impulsada por la Jefatura de Gabinete y la Coordinación de Producción del municipio.