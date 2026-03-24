Llega a Plaza Huincul el programa Intel AI for Youth

Tendrá una duración de tres meses.

La ciudad de Plaza Huincul será sede de una propuesta innovadora destinada a jóvenes que buscan formarse en nuevas tecnologías. Se trata del programa Intel AI for Youth, una iniciativa educativa que apunta a introducir a las nuevas generaciones en el mundo de la inteligencia artificial (IA).

La capacitación tendrá una duración de tres meses y dará inicio el próximo 25 de marzo, en la subsecretaría de capacitación, donde se desarrollarán los encuentros presenciales.

Durante el cursado, los participantes podrán adquirir conocimientos fundamentales sobre inteligencia artificial, comprender su funcionamiento y, principalmente, aplicar estos saberes en el desarrollo de proyectos con impacto real en la comunidad.