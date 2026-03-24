La obra de la planta cloacal de Plaza Huincul y Cutral Co tiene un 50% de ejecución

Se trata de una obra clave de saneamiento, para que los efluentes cloacales de Cutral Co y Plaza Huincul puedan ser tratados, se genere agua de reuso y no se contamine el zanjón.
El sistema cloacal de Cutral Co y de Plaza Huincul ha crecido enormemente en los últimos cinco años, cada vez más viviendas están conectadas y todo esos efluentes deben llegar a un lugar de tratamiento.
En 2025 comenzó la obra que está a cargo del municipio de Cutral Co, aunque se ejecute en Plaza Huincul, en zona de chacras.
Los fondos para que se realice la obra provienen del gobierno provincial, ya que la planta es del EPAS, y de los dos municipios en igual forma. En total son 10.000 millones de pesos para que se lleve a cabo.