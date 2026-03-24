Invitan a una misa especial por el Día Internacional del Niño por Nacer en Cutral Co

En la Parroquia San Juan Bosco

El próximo 25 de marzo se llevará a cabo una misa especial en conmemoración del Día Internacional del Niño por Nacer, con una propuesta centrada en la reflexión y el acompañamiento espiritual.

La celebración tendrá lugar en la Parroquia San Juan Bosco de Cutral Co, a partir de las 19:00 horas, y está dirigida a toda la comunidad. Durante la ceremonia se realizará una bendición especial para embarazadas, así como también la promesa del adoptante espiritual, una práctica que busca acompañar con oración a niños por nacer.