Fuerte choque en el ingreso al puente Teresa Rodríguez en Huincul

Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en las últimas horas del lunes, cerca de la medianoche e involucró a un vehículo que trabaja de taxi y una camioneta.

El vehículo menor, el taxi, sufrió los mayores daños en su parte delantera y quedó detenido en la mitad del puente, en la esquina de Belgrano y Mariano Moreno.

La camioneta sufrió menores daños y quedó estacionada a un costado. Las personas fueron asistidas por personal de salud pero no se informó de heridos graves.

En esa esquina hay un cartel que indica a los transeúntes que van de norte a sur por Mariano Moreno que deben ceder el paso para que doblen desde Mariano Moreno hacia Belgrano. Ello se complica bastante cuando larga el semáforo de avenida San Martín y pocos son los que frenan.

Justo en esa zona es donde se produjo el accidente. La policía realizó los trámites de rigor para establecer las circunstancias del choque.