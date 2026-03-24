Cutral Co recordó los 50 años del golpe militar: “poder encontrarnos en este monumento es reparador”

El acto institucional se hizo esta mañana en el monumento a la Memoria.

Este martes, por la mañana, se realizó el acto oficial para recordar los 50 años del último golpe militar. La ceremonia se realizó en el monumento a la memoria y fue encabezada por el intendente Ramón Rioseco, el presidente del Deliberante, Jesús San Martín, funcionarios y concejales. Junto a ellos estuvieron familiares de los detenidos, desaparecidos y expresos políticos de Cutral Co y Plaza Huincul.

Además, abanderados y escoltas de las escuelas de la ciudad se hicieron presentes. En el acto, Pablo Hodola, hijo de Oscar Hodola y Sirena Acuña, ambos desaparecidos, habló y destacó la importancia de mantener viva la memoria, en un contexto histórico donde el negacionismo se intenta imponer.

“Cuando hablamos de memoria, verdad y justicia el legado es tan importante para nosotros que hace que poder encontrarnos en este monumento sea reparador”, sostuvo Pablo. “En una época de negacionismo, abandono, no escuchar al prójimo, de no mirarse a los ojos, nadie nos pregunta por qué hacemos lo que hacemos. Nos han tildado de un montón de cosas, nos dicen las mayores barbaridades cuando lo que hacemos es buscar los restos de nuestros seres queridos”, subrayó.

Luego refirió que como cada uno tuvieron a sus padres, madres, seres queridos, donde poder dar sepultura o cremarlos tienen un lugar dónde dirigirse y dejar una flor.

“Los familiares no los tenemos y este monumento que se logró aquí con el municipio habla de una medida reparatoria, de lesa humanidad, donde dirigirnos. No para molestar, sino cuando no sabemos qué hicieron con nuestros familiares”, describió Pablo.

Y pidió a toda la comunidad que cuando hablen “siempre tengan memoria”.

Luego, Juan Manuel Pincheira, hijo de Miguel Pincheira, desaparecido, explicó los motivos del origen del monumento. “A 50 años y ya que hay muchos chicos que son nuestro futuro y nuestra Patria y espero que nos encuentre unidos y no enemistados”, destacó.

Pensó en relatar la historia del monumento porque “lo que no se conoce no se quiere”. “Lo que surgió a partir de una iniciativa personal que tenía de poder representar o traerlo a la memoria a mi viejo y en él a todos los compañeros desaparecidos y para los que sufrieron en carne propia el terrible terrorismo de Estado”. Junto a ellos, estaba Dora Seguel quien fue detenida cuando era adolescente y recuperó su libertad, aunque su hermana Arlene, estudiante universitaria sigue desaparecida.

Luego leyó emocionado una de las cartas que su padre Miguel envió a su madre, Juana. La ceremonia de hoy concluyó con la lectura de los nombres de cada una de las personas desaparecidas al que los presentes respondieron con el tradicional grito de “Presentes”.

Aquí podés leer la nómina de las y los vecinos desaparecidos de Cutral Co y Plaza Huincul.