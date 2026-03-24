Cutral Co: el quirófano móvil estará ubicado en el barrio Zani

A partir de mañana miércoles 25

El operativo se desarrollará mediante el Quirófano Móvil, que estará instalado en la sede del barrio Zani, ubicada en la intersección de las calles Río Nahueve y Catan Lil. Allí se realizarán intervenciones quirúrgicas sin costo para los vecinos y vecinas de la zona.

La entrega de turnos se realizará de manera presencial el miércoles 25 a partir de las 9 de la mañana, en el mismo lugar donde se llevará a cabo la campaña. Durante la jornada también se distribuirán dosis antiparasitarias de forma gratuita, como parte de las acciones de prevención y cuidado integral de las mascotas.