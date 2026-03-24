Continúan abiertas las inscripciones para la Orquesta de los Chicos en Cutral Co

La convocatoria para sumarse a la tradicional Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral Co sigue vigente, ofreciendo una propuesta educativa y cultural gratuita destinada a niños y niñas de la comunidad.
Según la información difundida, la inscripción está dirigida a chicos y chicas nacidos en los años 2014, 2015 y 2016, que actualmente cursen 5°, 6° o 7° grado. La iniciativa no requiere conocimientos musicales previos ni contar con instrumento propio, ya que la organización brinda los instrumentos en calidad de comodato para el aprendizaje y la práctica en el hogar.
La orquesta está conformada por instrumentos de cuerdas como violines, violas, violoncellos y contrabajos, y forma parte de un proyecto con fuerte impacto social y educativo en la ciudad.
Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del código QR disponible en la pieza gráfica o mediante los canales oficiales de la organización.