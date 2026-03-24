Alianza quedó afuera de la Copa Provincial frente a Maronese

El Gallo perdió por 1 a 0 en Senillosa y se despidió de la Copa Provincial

El equipo de Cutral Co no pudo frente al Dino en senillosa y se quedó en las puertas de la final de la Copa Provincial.

En un partido muy trabado, Alianza y Maronese tuvieron sus ocasiones para ganar el encuentro. El Dino desaprovechó un penal a mediados del primer tiempo que atajó Capdevila para Alianza.

Alianza tuvo una ocasión clarísima en los pies de Aaron Garderez, quedó solo mano a mano con Alan Aldalla y remató al cuerpo del arquero.

Sobre el final, Maronese convirtió en único tanto del encuentro y logró el pase a la final. El autor del gol fue Cerezo Alejandro a los 89 minutos.