Abre las inscripciones para los exámenes de residencias de Salud en la provincia

El Ministerio de Salud de la provincia informó que desde este 25 de marzo y hasta el 16 de abril estarán abiertas las inscripciones para el examen provincial de ingreso a las Residencias de Salud 2026, destinadas a profesionales recientemente graduados.
La convocatoria incluye diversas disciplinas del ámbito sanitario: Medicina, Enfermería, Bioquímica, Farmacia, Ingeniería Hospitalaria, Arquitectura, Kinesiología, Epidemiología, la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM), Odontología y Nutrición.
El proceso de inscripción se realizará de forma escalonada según cada especialidad. Para Medicina, Enfermería, Bioquímica, Farmacia, Ingeniería Hospitalaria y Arquitectura, el período se extenderá del 25 de marzo al 5 de abril. En tanto, Kinesiología tendrá su fecha el 8 de abril; Epidemiología, el 9 de abril; RISAM, el 13 de abril; Odontología, el 15 de abril; y Nutrición, el 16 de abril.
Desde la cartera sanitaria indicaron que el encuentro virtual pre-examen, de carácter obligatorio, se desarrollará el 29 de abril en tres turnos (10, 12 y 14 horas). El examen se llevará a cabo de manera virtual el 4 de mayo.
Posteriormente, las entrevistas personales comenzarán a partir del 11 de mayo, mientras que el inicio de las residencias está previsto para el 3 de agosto.
Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al (+54 9 299-5550283) o por correo electrónico a consultasresidenciasnqn@neuquen.gov.ar.