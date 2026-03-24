Abre las inscripciones para los exámenes de residencias de Salud en la provincia

La convocatoria incluye diversas disciplinas del ámbito sanitario.

El Ministerio de Salud de la provincia informó que desde este 25 de marzo y hasta el 16 de abril estarán abiertas las inscripciones para el examen provincial de ingreso a las Residencias de Salud 2026, destinadas a profesionales recientemente graduados.

La convocatoria incluye diversas disciplinas del ámbito sanitario: Medicina, Enfermería, Bioquímica, Farmacia, Ingeniería Hospitalaria, Arquitectura, Kinesiología, Epidemiología, la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM), Odontología y Nutrición.

El proceso de inscripción se realizará de forma escalonada según cada especialidad. Para Medicina, Enfermería, Bioquímica, Farmacia, Ingeniería Hospitalaria y Arquitectura, el período se extenderá del 25 de marzo al 5 de abril. En tanto, Kinesiología tendrá su fecha el 8 de abril; Epidemiología, el 9 de abril; RISAM, el 13 de abril; Odontología, el 15 de abril; y Nutrición, el 16 de abril.

Desde la cartera sanitaria indicaron que el encuentro virtual pre-examen, de carácter obligatorio, se desarrollará el 29 de abril en tres turnos (10, 12 y 14 horas). El examen se llevará a cabo de manera virtual el 4 de mayo.

Posteriormente, las entrevistas personales comenzarán a partir del 11 de mayo, mientras que el inicio de las residencias está previsto para el 3 de agosto.

Para más información o consultas, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al (+54 9 299-5550283) o por correo electrónico a consultasresidenciasnqn@neuquen.gov.ar.