A 50 años del golpe militar: el grupo de teatro Aitué recordó el 24 de marzo de 1976

Integrantes emitieron una carta para recordar la fecha.

Integrantes del grupo de teatro Aitué emitieron una carta para compartir con las vecinas y vecinos.

El siguiente es el texto completo:

“El inicio de un tiempo donde todo el horror posible convirtió un país en un gran campo de concentración. Contexto en el cual la mayoría de la clase trabajadora, los estudiantes, los maestros, los ciudadanos comunes de a pie, el pueblo, pasamos a ser víctimas de un grupo de asesinos que tomaron el poder en la Argentina con la irremplazable complicidad de los grupos económicos más poderosos, los cómplices civiles y políticos vergonzosos que en nombre de la “Normalización institucional” agitaban a viva voz una apertura indiscriminada de las importaciones y el desguace del país”.

“El sometimiento a nivel de servidumbre de los trabajadores bajo el lema “El silencio es salud” fue una forma de obligar a callar cualquier reclamo popular”.

“Cuando describimos este estado de situación lo hacemos con la utópica certeza de que “NUNCA MÁS” debería existir el odio, el genocidio, la indiferencia. NUNCA MÁS militantes populares desaparecidos, torturados, asesinados a plena luz del día, niñxs secuestrados. Siempre estuvo la complicidad de puertas y ventanas cerradas de vecinos y vecinas que con el discurso instalado de “Por algo será. . .” lavaban sus miedos y sus culpa”.

50 AÑOS. . . un tiempo de desgracias colectivas con el miedo, el saqueo, las violaciones sistemáticas de los DERECHOS HUMANOS y los ASESINATOS pasaron a ser parte de lo cotidiano en la vida de cada uno de nosotros.

“50 AÑOS DE RESISTENCIA, DE LUCHAS, DE MEMORIAS IMBORRABLES. La voluntad de poner barricadas frente a la INJUSTICIA Y EL OLVIDO. Un tiempo que aún hoy intenta volver de las manos de los mismos que usurparon los valores de la DEMOCRACIA, la CONSTITUCIÓN, los DDHH y amenazan con volver a sumirnos en una nueva noche negra”.

“COMPAÑEROS: POR NUESTROS MILITANTES, POR QUIENES CAMINAN Y CAMINARON CADA DÍA CON NOSOTROS, POR NUESTRA MEMORIA E IDENTIDAD, A 50 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA SEGUIREMOS LUCHANDO, MILITANDO”.

¡¡¡¡¡ NUNCA MÁS!!!!

GRUPO DE TEATRO “AITUE”