Se realizó una capacitación en reanimación neonatal en el hospital zonal

La actividad estuvo enfocada en la recepción del recién nacido en sala de parto y en la aplicación de maniobras de reanimación.

El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul llevó adelante el pasado viernes una jornada de formación y simulación en reanimación neonatal, destinada a residentes y profesionales en formación.

La actividad estuvo enfocada en la recepción del recién nacido en sala de parto y en la aplicación de maniobras de reanimación a través de simulación clínica, una herramienta clave para mejorar la respuesta del equipo de salud ante situaciones críticas.

La capacitación fue dictada por la licenciada en Enfermería Cristina Parada, quien coordinó los distintos ejercicios prácticos.

Participaron de la jornada los residentes Máximo Cáceres y Alejandra Raimondi, junto a Bruno Mefineo, quien finalizó su etapa como Profesional en Formación Obligatoria (PFO).