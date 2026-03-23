Plottier va a festejar su aniversario con un festival folclórico

Habrá sorteo de viajes a Villa Carlos Paz

Las actividades se realizarán jueves 26 y 27 de marzo desde las 18 h, que incluirán el sorteo de dos viajes a Villa Carlos Paz.

Según el cronograma publicado, el día jueves 26, este será el cronograma de artistas:

  • ALMA DE BAILARIN (INTRO HISTORICA AGRUP. DANZA)
  • AMANCAY (AGRUP.DANZA)
  • LOS LIZAMA (CONJUNTO MUSICAL)
  • CORO SANTA JULIA (CORO CORAL)
  • LUIS VEGA (RECITADOR DE PLOTTIER)
  • AGRUP. LIWEN (AGRUP.DANZA)
  • EL JARILLAL (CONJUNTO MUSICAL)
  • AGRUP.DANZANDO SUEÑOS (AGRUP.DANZA)
  • TRABUN (CONJUNTO MUSICAL)
  • AGRUP. LATIDOS DEL LIMAY (AGRUP.DANZA)
  • LOS BERBEL (CONJUNTO MUSICAL)
  • DANZAS DE NUESTRA TIERRA (AGRUP.DANZA)
  • DANZAS DEL VALLE (AGRUP.DANZA)
  • EL RESPLANDOR (MALAMBO)
  • MATICES DEL VALLE (CONJUNTO MUSICAL)
  • AGRUP. RAICES DEL LIMAY

El segundo día, viernes 27 de marzo, a partir de las 18, se presentarán estos artistas

  • ALMA DE BAILARIN INTRO HISTÓRICA
  • DREAM DANCE ACADEMIA DANZA
  • ZAHIR ACADEMIA DANZA
  • JUNCAL ACADEMIA DANZA
  • CAMPUS CREATIVO ACADEMIA MUSICA
  • AISHA VALDEZ CANTANTE SOLISTA
  • EQUIS CAUSA BANDA DE ROCK
  • FACU SEBASTIAN CANTANTE SOLISTA
  • ANTIHEROES BANDA DE ROCK
  • KRAKEN CANTANTE SOLISTA
  • AMERICANO BANDA DE ROCK
  • BUENA RUTA BANDA DE ROCK

Durante ambas jornadas habrá stands, feria de productores, artesanos y propuestas para toda la familia y se desarrollarán en el Predio Domingo “Chumingo” Quiroz