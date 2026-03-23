Plottier va a festejar su aniversario con un festival folclórico

Las actividades se realizarán jueves 26 y 27 de marzo desde las 18 h, que incluirán el sorteo de dos viajes a Villa Carlos Paz.
Según el cronograma publicado, el día jueves 26, este será el cronograma de artistas:
- ALMA DE BAILARIN (INTRO HISTORICA AGRUP. DANZA)
- AMANCAY (AGRUP.DANZA)
- LOS LIZAMA (CONJUNTO MUSICAL)
- CORO SANTA JULIA (CORO CORAL)
- LUIS VEGA (RECITADOR DE PLOTTIER)
- AGRUP. LIWEN (AGRUP.DANZA)
- EL JARILLAL (CONJUNTO MUSICAL)
- AGRUP.DANZANDO SUEÑOS (AGRUP.DANZA)
- TRABUN (CONJUNTO MUSICAL)
- AGRUP. LATIDOS DEL LIMAY (AGRUP.DANZA)
- LOS BERBEL (CONJUNTO MUSICAL)
- DANZAS DE NUESTRA TIERRA (AGRUP.DANZA)
- DANZAS DEL VALLE (AGRUP.DANZA)
- EL RESPLANDOR (MALAMBO)
- MATICES DEL VALLE (CONJUNTO MUSICAL)
- AGRUP. RAICES DEL LIMAY
El segundo día, viernes 27 de marzo, a partir de las 18, se presentarán estos artistas
- ALMA DE BAILARIN INTRO HISTÓRICA
- DREAM DANCE ACADEMIA DANZA
- ZAHIR ACADEMIA DANZA
- JUNCAL ACADEMIA DANZA
- CAMPUS CREATIVO ACADEMIA MUSICA
- AISHA VALDEZ CANTANTE SOLISTA
- EQUIS CAUSA BANDA DE ROCK
- FACU SEBASTIAN CANTANTE SOLISTA
- ANTIHEROES BANDA DE ROCK
- KRAKEN CANTANTE SOLISTA
- AMERICANO BANDA DE ROCK
- BUENA RUTA BANDA DE ROCK
Durante ambas jornadas habrá stands, feria de productores, artesanos y propuestas para toda la familia y se desarrollarán en el Predio Domingo “Chumingo” Quiroz