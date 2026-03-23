Plaza Huincul impulsa talleres de robótica y suma programación para adultos

Durante el ciclo, un total de 60 alumnos completaron la formación y recibieron sus certificados

Municipalidad de Plaza Huincul continúa fortaleciendo su oferta educativa con propuestas vinculadas a la tecnología. En este marco, el taller de robótica destinado a niños y adolescentes cerró un nuevo ciclo con resultados altamente positivos.

La capacitadora Verónica Macías valoró la experiencia desarrollada junto a estudiantes de entre 7 y 18 años, quienes asistieron de manera presencial a las clases dictadas los días sábados. “Fue una experiencia increíble, no solo por lo aprendido, sino también por la posibilidad de participar en competencias y desarrollar distintos proyectos”, expresó.

Durante el ciclo, un total de 60 alumnos completaron la formación y recibieron sus certificados, reflejando el compromiso tanto de los participantes como del equipo docente. Debido a la alta demanda, el taller contó con cuatro docentes, lo que permitió brindar un acompañamiento más cercano y personalizado.

Asimismo, se confirmó que las actividades se retomarán en abril con una importante novedad: la incorporación de un curso de programación en lenguaje C+ orientado a adultos, ampliando la propuesta formativa y ofreciendo nuevas oportunidades de capacitación.