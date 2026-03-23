Plaza Huincul: esta semana las castraciones se realizarán en el barrio Centenario

Del miércoles 25 al viernes 27.

Plaza Huincul, a través de la dirección de Zoonosis de Plaza Huincul, llevará adelante una nueva campaña de esterilización destinada a perros y gatos en el barrio Centenario.

La iniciativa se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, con un cronograma diferenciado según la especie. El miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 se realizarán intervenciones en felinos.

Desde el área organizadora informaron que los turnos deben solicitarse previamente al número 299 510-9523, con el objetivo de garantizar una correcta atención y evitar aglomeraciones.

Las castraciones se llevarán a cabo en la sede del barrio Centenario, ubicada en la intersección de calles 1° de Mayo y Mérida.