Petrolero Argentino y Los Canales encabezan las posiciones del Torneo Oficial 2026 de Lifune

El Matador es único lider en la A y Losca comparte posición con Unión y San Lorenzo

Tras completarse la segunda fecha del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol del Neuquén (Lifune), las tablas de posiciones muestran a los equipos que marcan el ritmo en el inicio del certamen.

En la División A, Petrolero Argentino se mantiene como el único líder con 6 unidades tras haber ganado sus dos compromisos. El resto de la tabla en la máxima categoría se compone por los siguientes equipos:

  • Alianza (4 puntos)
  • Independiente (4 puntos)
  • San Patricio (3 puntos)
  • Río Grande (3 puntos)
  • Unión Vecinal (3 puntos)
  • Deportivo Rincón (3 puntos)
  • Pacífico (3 puntos)
  • Maronese (1 punto – con un partido pendiente)
  • Patagonia (1 punto)
  • Don Bosco (0 puntos – con un partido pendiente)
  • A.D. Centenario (0 puntos)

Por su parte, en la División B, el primer puesto es ocupado por Los Canales con 6 puntos. En esta categoría, San Lorenzo y Unión Zapala también registran la misma puntuación ideal. Los equipos que completan la clasificación en el ascenso son:

  • Atlético Neuquén (4 puntos)
  • Esperanza (3 puntos)
  • Eucalipto Blanco (2 puntos)
  • Sapere (1 punto – con un partido pendiente)
  • Deportivo Confluencia (1 punto)
  • Villa Iris (1 punto)
  • Añelo (0 puntos)
  • Bicicross (0 puntos)

Rivadavia (0 puntos – con un partido pendiente)