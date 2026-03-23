Petrolero Argentino y Los Canales encabezan las posiciones del Torneo Oficial 2026 de Lifune

Tras completarse la segunda fecha del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol del Neuquén (Lifune), las tablas de posiciones muestran a los equipos que marcan el ritmo en el inicio del certamen.
En la División A, Petrolero Argentino se mantiene como el único líder con 6 unidades tras haber ganado sus dos compromisos. El resto de la tabla en la máxima categoría se compone por los siguientes equipos:
- Alianza (4 puntos)
- Independiente (4 puntos)
- San Patricio (3 puntos)
- Río Grande (3 puntos)
- Unión Vecinal (3 puntos)
- Deportivo Rincón (3 puntos)
- Pacífico (3 puntos)
- Maronese (1 punto – con un partido pendiente)
- Patagonia (1 punto)
- Don Bosco (0 puntos – con un partido pendiente)
- A.D. Centenario (0 puntos)
Por su parte, en la División B, el primer puesto es ocupado por Los Canales con 6 puntos. En esta categoría, San Lorenzo y Unión Zapala también registran la misma puntuación ideal. Los equipos que completan la clasificación en el ascenso son:
- Atlético Neuquén (4 puntos)
- Esperanza (3 puntos)
- Eucalipto Blanco (2 puntos)
- Sapere (1 punto – con un partido pendiente)
- Deportivo Confluencia (1 punto)
- Villa Iris (1 punto)
- Añelo (0 puntos)
- Bicicross (0 puntos)
Rivadavia (0 puntos – con un partido pendiente)