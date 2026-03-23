Neuquén destina fondos para fortalecer la sanidad del ganado bovino

Dispuso un aporte no reintegrable de más de 16,5 millones de pesos

El gobierno de la provincia de Neuquén, a cargo de Rolando Figueroa, dispuso un aporte no reintegrable de más de 16,5 millones de pesos para asistir a pequeños productores ganaderos en la vacunación antibrucélica de sus animales.

La medida fue oficializada mediante el decreto 409/2026 y establece la transferencia de $16.570.220 a la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica, entidad encargada de llevar adelante la distribución de insumos en todo el territorio provincial.

Según se informó, los fondos serán destinados a la compra de vacunas contra la brucelosis bovina y caravanas identificatorias, herramientas clave para el control sanitario y la trazabilidad del rodeo.

La iniciativa se enmarca en las políticas de acompañamiento que impulsa la provincia junto al Programa Nacional de Control y Erradicación de enfermedades animales, que incluye patologías como fiebre aftosa, tuberculosis bovina y sarna ovina, entre otras que afectan la producción.

A través de la dirección Provincial de Ganadería y Salud Animal, el gobierno busca reforzar las acciones de prevención sanitaria, especialmente en el sector de pequeños crianceros, con el objetivo de mejorar la productividad y garantizar la calidad sanitaria de la producción.

El decreto fue refrendado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, quien además autorizó a la subsecretaría de Producción a suscribir el acta acuerdo correspondiente con FUNBAPA para la ejecución del programa.