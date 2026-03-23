Neuquén adjudicó la obra del sedimentador de arena en Picún Leufú

El proyecto beneficiará de manera directa a unos 300 productores y permitirá mejorar el riego de aproximadamente 2.300 hectáreas productivas.

El gobierno de la provincia del Neuquén adjudicó una obra estratégica para el desarrollo productivo en Picún Leufú, que permitirá optimizar el sistema de riego y mejorar la eficiencia en el uso del agua en la región.

La iniciativa fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y contempla la construcción de un sedimentador de arena en la estación de bombeo La Picacita. La obra estará a cargo de MAPIVIAL Equipos SRL, con una inversión de 1.476.672.118 pesos y un plazo de ejecución de 300 días corridos.

El proyecto beneficiará de manera directa a unos 300 productores y permitirá mejorar el riego de aproximadamente 2.300 hectáreas productivas, consolidando así el desarrollo de las economías regionales.

La intervención busca dar respuesta a una problemática histórica del sistema: el ingreso de sedimentos desde el río Limay hacia el canal principal. Esta situación generaba acumulación de arena, provocando el desgaste prematuro de las bombas de impulsión y reduciendo la eficiencia del sistema.

En este sentido, la obra contempla la construcción de una estructura de derivación de caudal con compuertas reguladoras, un conducto soterrado de hormigón armado y una cámara de sedimentación. Además, se prevé el reacondicionamiento de la cámara de carga de la estación de bombeo, con el objetivo de independizarla del canal principal, y la implementación de un sistema de desagüe para la limpieza de lodos.

El proyecto también incluye la construcción de cámaras de acceso para mantenimiento, la instalación de rejas de limpieza en los conductos y la conexión con un desagüe existente aguas abajo, conformando un sistema integral que permitirá un manejo más eficiente y sostenible del recurso hídrico.

Actualmente, el sistema de riego La Picacita se abastece tanto del río Limay como del arroyo Picún Leufú, a través de un canal principal de 30 kilómetros. La ausencia de un desarenador en la toma era una de las principales limitantes operativas.