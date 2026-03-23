MARIA AURELIA TORRES (VDA DE PUEL)

25/06/1933 - 23/03/2026 NECROLÓGICA QEPD

25/06/1933 – 23/03/2026

“Gracias madre querida por tanto amor, sacrificio y solaridad. Dios te reciba en su reino. Honraremos tu nombre y te amaremos por el resto de nuestros días. Descansa en paz!”



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 24/03/2026 a las 17:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.