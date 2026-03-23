Este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Para la noche, la velocidad constante llegará a los 41 kilómetros y las ráfagas de 65 kilómetros.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que será una jornada mayormente despejada.

La temperatura máxima será de 24° y la mínima de 14° Centígrados. El viento se presentará del oeste a 27 kilómetros con ráfagas de 47 en el día. Para la noche se incrementará: a 41 kilómetros de velocidad constante y las ráfagas de 65 kilómetros.

El cielo estará mayormente despejado durante el día y para la noche se despejará. El martes 24, feriado nacional por la Memoria, Verdad y Justicia, estará a 19° Centígrados y la mínima descenderá a 0°.