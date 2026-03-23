Cutral Co y Plaza Huincul organizan actividades por el 50° aniversario del golpe de Estado

Las actividades hoy lunes el 23 de marzo con una vigilia.

En el marco del 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina, se llevará a cabo un programa de actividades conmemorativas en las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul, bajo la consigna “Nunca Más”. Las jornadas buscan promover la memoria, la verdad y la justicia, con la participación de organizaciones de derechos humanos, vecinos y artistas locales.

Las actividades hoy lunes el 23 de marzo con una vigilia. A las 17:00 horas está prevista la concentración en la rotonda del Reloj, donde se realizarán intervenciones con pancartas y el repintado de pañuelos, símbolo de la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. A las 18:00 se iniciará una marcha que culminará a las 19:00 en el Sitio de la Memoria, ubicado en la intersección de calles 9 de Julio y Avenida Schreiber.

Durante la jornada habrá palabras de apertura, presentaciones musicales y lecturas de adhesiones y reseñas. A las 20:00 se realizará un homenaje al militante Roberto “el Gato” Fuentes, con la plantación de un árbol y la disposición de sus cenizas en el lugar. Más tarde, continuarán las intervenciones artísticas y musicales, y a las 21:00 se dará inicio al “Fogón por la Memoria”, acompañado de lecturas de poesías. El cierre será abierto.

El 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las actividades continuarán en paralelo con la movilización central en la ciudad de Neuquén. Desde las 18:00 se realizará una nueva concentración en el Sitio de la Memoria, donde se invita a los asistentes a llevar sillas, reposeras y mate.

En esta segunda jornada se desarrollarán intervenciones artísticas, lecturas de poesías y textos, además de una participación especial del colectivo Alkitaras y una intervención sobre el monumento con dibujos de infancias. Al igual que el día anterior, el cierre será abierto.

Las actividades son impulsadas por familiares de detenidos desaparecidos, ex presas y presos políticos, junto a la organización H.I.J.O.S. de Cutral Co y Plaza Huincul, quienes convocan a la comunidad a participar activamente de estas jornadas de reflexión y memoria colectiva.