Convocan a bailarines de la comarca petrolera para el PreCosquín 2027

La convocatoria es impulsada por el Ballet Folklórico Danza y Pasión.

Se encuentra abierta la convocatoria para participar del certamen PreCosquín 2027, una de las instancias más importantes del país para nuevos talentos del folklore. La iniciativa está destinada a bailarines mayores de 16 años, de ambos sexos, que deseen formar parte de esta experiencia artística y competitiva que culmina en el reconocido Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

La audición se realizará en la escuela primaria N° 172, ubicada en Lago Curruhué 180 de Cutral Co, donde los interesados podrán presentarse y demostrar sus habilidades en danza folklórica.

La convocatoria es impulsada por el Ballet Folklórico Danza y Pasión, espacio que promueve el desarrollo artístico local y la proyección de bailarines hacia escenarios de relevancia nacional. Desde la organización destacaron que el Pre Cosquín representa una oportunidad única para quienes buscan crecer profesionalmente en el ámbito del folklore.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al teléfono 2995 078700 (Alejandro), o a través de las redes sociales del ballet: Facebook “Ballet Danza y Pasión” e Instagram @balletdanzaypasion.