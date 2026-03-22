Plaza Huincul: continúa abierta la inscripción al curso de visagismo

Una propuesta orientada a quienes buscan formarse en el ámbito de la estética y la imagen personal.

Plaza Huincul informó que aún se encuentra abierta la posibilidad de sumarse al Curso de Visagismo que se dicta en la subsecretaría de Capacitación, una propuesta orientada a quienes buscan formarse en el ámbito de la estética y la imagen personal.

La capacitación, que ya inició el pasado 11 de marzo, aborda técnicas de análisis facial con el objetivo de lograr armonía en maquillaje, peinados y estilo. El visagismo es una disciplina que estudia las características del rostro para resaltar la belleza natural de cada persona, convirtiéndose en una herramienta clave para profesionales del maquillaje, peluquería y asesoramiento de imagen.

Las personas interesadas pueden acercarse a la sede ubicada en Avenida del Libertador 517 para recibir información sobre requisitos e inscripción.