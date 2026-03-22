Plaza Huincul: Altos del Sur solicita reductores de velocidad y mayor señalización vial

La solicitud responde al incremento de accidentes de tránsito registrados en la zona.

Vecinos del barrio Altos del Sur de Plaza Huincul elevaron una nota formal al intendente Claudio Larraza y a la dirección de Logística Urbana, solicitando la instalación de reductores de velocidad y mejoras en la señalización vial en distintos sectores del barrio.

El pedido, fechado el 17 de marzo de 2026, pone especial énfasis en calles de alto tránsito como avenida Benito Pérez y avenida Manuel Moreno, donde los residentes advierten sobre la necesidad urgente de implementar medidas de seguridad vial. Según se detalla en la presentación, la solicitud responde al incremento de accidentes de tránsito registrados en la zona.

En el documento, los vecinos también remarcan la importancia de señalizar adecuadamente rotondas y arterias principales, así como los sectores donde se proyecta la instalación de reductores de velocidad. En ese sentido, subrayan que la próxima apertura de la nueva escuela N° 22 incrementará considerablemente el flujo vehicular en horarios escolares, lo que refuerza la necesidad de prevenir riesgos.