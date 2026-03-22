Licenciados en Enfermería reclaman el fin de la discriminación laboral y la apertura de una mesa técnica

Formalizó un reclamo ante el Ministerio de Salud provincial.

En Neuquén, el colectivo de profesionales de Enfermería del sistema público de salud formalizó un reclamo ante el Ministerio de Salud provincial para exigir el reconocimiento del derecho a la dedicación exclusiva y denunciar situaciones de desigualdad laboral dentro del sector.

El planteo fue presentado ante el ministro de Salud, Martín Regueiro, y se sustenta en lo establecido por el artículo 36 de la Ley 3476. Según indicaron, los licenciados en Enfermería cumplen con la misma carga horaria, responsabilidades y nivel de formación académica que otros profesionales del sistema, pero no acceden a los mismos beneficios, lo que consideran una situación de discriminación.

Desde el sector señalaron que esta inequidad impacta no solo en las condiciones laborales, sino también en la calidad del sistema sanitario. Entre los principales fundamentos del reclamo, destacaron la necesidad de garantizar equidad y justicia distributiva, remarcando que otros sectores perciben incentivos que quedan fuera del alcance de los licenciados en Enfermería.

Asimismo, subrayaron la importancia de la jerarquización profesional, amparada en la Ley Nacional 24.004, que reconoce competencias en gestión, docencia, investigación y administración. En ese sentido, advirtieron que la falta de reconocimiento a la dedicación exclusiva desconoce la formación universitaria y el rol estratégico del sector.

Otro de los puntos señalados es el impacto en la seguridad del paciente. Según explicaron, el pluriempleo al que se ven obligados muchos profesionales para alcanzar un ingreso adecuado genera fatiga, ausentismo y un deterioro en la calidad de atención en hospitales públicos.

Además, sostuvieron que la implementación de la dedicación exclusiva funcionaría como un incentivo para la formación continua, promoviendo que más trabajadores del sistema accedan a estudios de grado y elevando el nivel general del servicio de salud.

En este contexto, los profesionales exigieron la apertura de una mesa técnica de trabajo con participación de representantes de Enfermería, asociaciones gremiales y autoridades sanitarias. El objetivo es avanzar en la implementación de esta medida y lograr lo que calificaron como una “reparación histórica” para el sector.

Finalmente, advirtieron que el sistema de salud no puede sostenerse sobre la base de desigualdades profesionales y reclamaron que el reconocimiento discursivo hacia la Enfermería se traduzca en condiciones laborales justas y dignas.