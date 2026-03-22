Gran convocatoria en el inicio del Torneo Infanto-Juvenil en Cutral Co

La competencia se desarrolla en las canchas de Super 8, el predio del barrio Peñi Trapun y el Parque de la Ciudad.

Con una destacada participación de equipos y familias, este sábado comenzó el Torneo Infanto-Juvenil del departamento de fútbol 2026 en distintos escenarios deportivos de Cutral Co. La competencia se desarrolla en las canchas de Super 8, el predio del barrio Peñi Trapun y el Parque de la Ciudad, donde desde temprano se vivió un intenso movimiento.

El certamen reúne a más de 1000 chicos distribuidos en 23 equipos locales, abarcando categorías que van desde la 2010 hasta la 2019. Cada jornada inicia a las 9 de la mañana y convoca a clubes tradicionales como Alianza, Petrolero y Rivadavia, además de numerosos equipos barriales.

Durante la apertura, el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, acompañó las actividades y destacó el rol central de los participantes. “Esto es para los chicos, porque son los verdaderos protagonistas. Agradecemos a los padres que siempre acompañan”, señaló.

El torneo se disputará todos los sábados y contará con un total de nueve fechas, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo del fútbol infantil y juvenil en la ciudad.