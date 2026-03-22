Este domingo se realiza una nueva feria en Cutral Co

En caso de condiciones climáticas adversas, el evento será trasladado a la E.P.E.T. N°10

La ciudad de Cutral Co vivirá este domingo 22 de marzo una jornada especial con la realización de la Gran Feria Mankel, un evento que reúne a emprendedores, artesanos y vecinos en un espacio de encuentro comunitario.

La feria se desarrollará de 17:00 a 22:00 horas y tendrá lugar detrás de la Casa de la Historia, donde se instalarán stands con productos regionales, artesanías, propuestas gastronómicas y opciones para toda la familia.

Desde la organización destacaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, el evento será trasladado a la E.P.E.T. N°10, garantizando así su realización.