El hospital zonal realizó una jornada de salud en la escuela 63 de Cutral Co

El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul llevó adelante una jornada de atención y promoción de la salud en la escuela N° 63 del barrio Belgrano, en la ciudad de Cutral Co, en el marco de las acciones territoriales que buscan fortalecer el acceso a la salud en la comunidad educativa.
Durante la visita, un equipo de profesionales realizó controles de salud a estudiantes, incluyendo evaluaciones generales, revisión de carnet de vacunación y seguimiento de distintos indicadores sanitarios. Estas acciones permiten detectar de manera temprana posibles problemáticas y garantizar un abordaje oportuno.
Además, la jornada incluyó espacios de concientización y charlas destinadas a los alumnos y alumnas, donde se abordaron temáticas como alimentación saludable, hábitos de higiene, cuidado del cuerpo y salud mental.