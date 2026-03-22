El CPEM 85 de Plaza Huincul informó el cronograma de mesas de exámenes de marzo

Las evaluaciones comenzarán el miércoles 25 y continuarán el jueves 26, abarcando distintas asignaturas y años de cursado.

El Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N° 85 de Plaza Huincul dio a conocer el cronograma correspondiente a las mesas de exámenes del turno marzo, destinado a estudiantes que deban completar o acreditar materias pendientes.

Según el detalle difundido por la institución, las evaluaciones comenzarán el miércoles 25 y continuarán el jueves 26, abarcando distintas asignaturas y años de cursado.

El miércoles 25 se tomarán los exámenes de Matemática de 2° y 3° año a las 20:00 horas. Más tarde, a las 21:30 horas, será el turno de Química de 4° año y del espacio Sistema de Información Contable de 3° año.

En tanto, el jueves 26 se desarrollarán las mesas de Lengua y Literatura para 1° y 2° año, y Lengua para 3° y 4°, a partir de las 20:00 horas. En el mismo horario también se evaluará Genealogía de Procesos Socioculturales de 3° año. Posteriormente, a las 21:30 horas, se rendirán Idioma Extranjero de 4° año, Tecnología Mercantil de 2° y Contabilidad de 4° año.

Desde la institución educativa recordaron a los estudiantes la importancia de presentarse en los horarios establecidos, con la documentación correspondiente y el programa de la materia actualizado.