El clima anticipa una jornada fría para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

El pronóstico del tiempo difundido por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas para este domingo 22 de marzo en las localidades de Plaza Huincul y Cutral Co anuncia un día con cielo mayormente cubierto y condiciones frescas a lo largo de la jornada.

Según el informe oficial, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 2 °C durante la mañana, mientras que por la tarde se espera una máxima de 17 °C, lo que marcará un ambiente frío desde las primeras horas y templado hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé una intensidad moderada con tendencia a incrementarse. Durante la mañana soplará a unos 32 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzarán los 36 km/h. Hacia la noche, el viento aumentará su velocidad, llegando a los 37 km/h con ráfagas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Por otra parte, el reporte también señala que la Luna se encontrará en fase de luna creciente, transitando por el signo de Tauro. Estas condiciones completan un panorama meteorológico típico del inicio del otoño en la región.