Bomberos: Plaza Huincul alberga un curso regional de Rescate con Cuerdas

Convoca a representantes de siete cuarteles pertenecientes a la federación provincial.

Desde este sábado y hasta el lunes, la ciudad de Plaza Huincul es sede del Curso Regional de Rescate con Cuerdas, una destacada instancia de formación destinada a fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos de bomberos de la región.

La capacitación se desarrolla en la Central N°17 de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul y convoca a representantes de siete cuarteles pertenecientes a la federación provincial.

Las actividades se llevan adelante tanto en el predio de la central como en el sector de barrio Uno, donde se realizan prácticas operativas en escenarios reales. Estas instancias permiten a los participantes perfeccionar técnicas de rescate en altura y en espacios de difícil acceso, fundamentales para la respuesta ante emergencias complejas.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de la Federación Neuquina de Bomberos y de la dirección de Capacitación, quienes eligieron a Plaza Huincul como sede de este importante encuentro regional.