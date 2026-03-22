Avanza la pavimentación de la Ruta Provincial 7: ya se ejecutó el 25% de la obra

Esta tarea se desarrolla a la altura del kilómetro 8, donde ya se ejecuta la carpeta asfáltica entre los kilómetros 8 y 9.

La provincia de Neuquén dio inicio a una etapa clave en la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 7, donde ya se alcanzó un 25 por ciento de avance en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Provincial 5 y los primeros 20 kilómetros de la traza.

Los trabajos, que están a cargo del Ministerio de Infraestructura junto a la dirección Provincial de Vialidad, incluyen actualmente la colocación de mezcla asfáltica en caliente. Esta tarea se desarrolla a la altura del kilómetro 8, donde ya se ejecuta la carpeta asfáltica entre los kilómetros 8 y 9.

El inicio de esta etapa marca un hito dentro del proyecto, ya que previamente se realizaron labores fundamentales como el movimiento de suelos, la consolidación de la base del camino y la imprimación, pasos indispensables para la pavimentación definitiva.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la relevancia de la obra para el desarrollo del norte neuquino y aseguró que permitirá comenzar a saldar una deuda histórica con las comunidades de la región. “Es un paso firme hacia la igualdad y la equidad territorial, integrando a cada rincón de la provincia”, expresó.

Asimismo, remarcó que la pavimentación de este tramo representa un cambio estructural en la conectividad del Alto Neuquén, donde durante décadas los pobladores debieron recorrer largas distancias para acceder a rutas asfaltadas.

El proyecto forma parte de un plan integral que contempla un total de 116 kilómetros de pavimento sobre la Ruta Provincial 7, con el objetivo de mejorar la circulación, reducir tiempos de viaje y fortalecer el desarrollo productivo, turístico y social.

En ese marco, el mandatario provincial señaló que la política de infraestructura vial es uno de los ejes de su gestión. Según detalló, durante 2026 se ejecutarán e iniciarán un total de 787 kilómetros de rutas en la provincia, lo que representa un volumen de obra sin precedentes en la historia neuquina.