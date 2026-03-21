Victoria de Petrolero Argentino por el Torneo Oficial de Lifune

Casi sobre el final del partido

El Matador le ganó sobre el final a San Patricio como local por la segunda fecha del Torneo Oficial de Lifune. El gol llegó a los 45 minutos del segundo tiempo.

Una falta sin pelota sobre un jugador de Petrolero Argentino derivó en un centro peligroso para el equipo local. La pelota picó en el área de San Patricio y Marcelo Muñoz empujó la pelota al gol.

Unos minutos después del gol, se fue expulsado Franco Reyes en Petrolero que tuvo que jugar con un hombre menos los últimos instantes del partido.

Petrolero se vuelve a enfrentar al Santo por las semifinales de la Copa Provincial 2026 en cancha de Independiente el martes desde las 16 horas.