Victoria de Pérfora como visitante frente a Pacífico

Fue muy importante la actuación de Ruiz y de Candia

El Verde fue muy superior a su rival y logró una gran victoria frente al Decano. Con una excelente actuación de Ruiz y Candia, Pérfora sigue invicto en la Liga Federal.

Pérfora comenzó muy intenso en la marca y efectivo en ataque. Pacífico no encontraba juego pero se acercó en el marcador sobre el final y se fue al descanso abajo en el marcador por 39 a 37.

Muy diferente fue el segundo tiempo, Ruiz y Candia tomaron las riendas del conjunto de Plaza Huincul y en pocos minutos tomó distancia en el marcado.

Finalmente, Ruiz se retiró de la cancha con 34 puntos y Candia con 20. Pérfora superó a Pacífico por 100 a 77 en el Viejo Ramirez.

En el entrenamiento, el presidente del Decano hizo un gesto a la gente de Pérfora y el ambiente se puso tenso pero no pasó a mayores.