Mal cálculo: quedó varado en el puente Agrimensor Baka, del barrio Cooperativa

Un vehículo vivienda quedó varado en el puente que se ubica sobre el canal, a la vera de la ruta 22 y la calle Mendoza del barrio Cooperativa.
Lamentablemente la estructura sufre de daños continuamente debido al paso de camiones a los que no les da la altura de circulación, pero en este caso el que hizo el mal cálculo fue el conductor de un “Motorhome” o vehículo vivienda que no pudo pasar.
El vehículo tuvo que ser asistido para poder ser retirado, durante la noche del viernes. Y generó nuevos daños en la estructura, que está allí para que no pasen por el puente vehículos cuyo peso y altura excede lo que soporta el puente.