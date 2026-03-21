Mal cálculo: quedó varado en el puente Agrimensor Baka, del barrio Cooperativa

El vehículo impidió el tránsito hasta que pudo ser retirado

Un vehículo vivienda quedó varado en el puente que se ubica sobre el canal, a la vera de la ruta 22 y la calle Mendoza del barrio Cooperativa.

Lamentablemente la estructura sufre de daños continuamente debido al paso de camiones a los que no les da la altura de circulación, pero en este caso el que hizo el mal cálculo fue el conductor de un “Motorhome” o vehículo vivienda que no pudo pasar.

El vehículo tuvo que ser asistido para poder ser retirado, durante la noche del viernes. Y generó nuevos daños en la estructura, que está allí para que no pasen por el puente vehículos cuyo peso y altura excede lo que soporta el puente.