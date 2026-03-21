Hoy llega “Integrando Familias”: Registro Civil Móvil y harán audiometrías gratis en El Reloj

Pero no solo eso, también podrás conocer del sistema de mediación para conflictos, vacunación, banco de leche y feria de emprendedores

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia desembarca con este programa este sábado 21 de marzo, con el evento reprogramado del 7 de marzo.

Será en la plazoleta “De las dos Ciudades”, en el límite entre Cutral Co y Plaza Huincul, conocida como El Reloj. Comienza a las 16 h y se extenderá hasta las 20

En el evento “Integrando Familias” en Plaza Huincul se ofrecerán los siguientes servicios y actividades:

Trámites y asesoramiento

Registro Civil Móvil (DNI y Pasaportes)

Asistencia previsional y social

Mediación y Derechos Humanos

Salud y bienestar

Audiometrías gratuitas

Vacunación adultos

Banco de Leche Humana

Área Mujer

Emprendimiento y producción