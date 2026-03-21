Hoy llega “Integrando Familias”: Registro Civil Móvil y harán audiometrías gratis en El Reloj

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia desembarca con este programa este sábado 21 de marzo, con el evento reprogramado del 7 de marzo.
Será en la plazoleta “De las dos Ciudades”, en el límite entre Cutral Co y Plaza Huincul, conocida como El Reloj. Comienza a las 16 h y se extenderá hasta las 20
En el evento “Integrando Familias” en Plaza Huincul se ofrecerán los siguientes servicios y actividades:
Trámites y asesoramiento
- Registro Civil Móvil (DNI y Pasaportes)
- Asistencia previsional y social
- Mediación y Derechos Humanos
Salud y bienestar
- Audiometrías gratuitas
- Vacunación adultos
- Banco de Leche Humana
- Área Mujer
Emprendimiento y producción
- Feria de Emprendedores
- Agencia de Producción Comarca
- Créditos IADEP / Becas laborales / Juventud