Hoy llega “Integrando Familias”: Registro Civil Móvil y harán audiometrías gratis en El Reloj

Pero no solo eso, también podrás conocer del sistema de mediación para conflictos, vacunación, banco de leche y feria de emprendedores

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia desembarca con este programa este sábado 21 de marzo, con el evento reprogramado del 7 de marzo.

Será en la plazoleta “De las dos Ciudades”, en el límite entre Cutral Co y Plaza Huincul, conocida como El Reloj. Comienza a las 16 h y se extenderá hasta las 20

En el evento “Integrando Familias” en Plaza Huincul se ofrecerán los siguientes servicios y actividades:

Trámites y asesoramiento

  • Registro Civil Móvil (DNI y Pasaportes)
  • Asistencia previsional y social
  • Mediación y Derechos Humanos

Salud y bienestar

  • Audiometrías gratuitas
  • Vacunación adultos
  • Banco de Leche Humana
  • Área Mujer

Emprendimiento y producción

  • Feria de Emprendedores
  • Agencia de Producción Comarca
  • Créditos IADEP / Becas laborales / Juventud