Familia Mellado agradece al personal de salud y a los policías que donaron sangre

Estos gestos reflejan no solo el cumplimiento del deber, sino también un gran sentido de solidaridad

Al Personal Profesional y Enfermeros del Hospital Complejidad VI, Sanatorio Plaza Huincul, Clínica Pasteur, y a la Policía de la Provincia de Neuquén:

Por medio de la presente quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento por la dedicación, el compromiso y la calidad humana demostrados en todo momento.

Destaco especialmente la labor del personal de salud, quienes con profesionalismo y vocación brindaron atención, contención y cuidado en circunstancias difíciles, así como también al personal de la Policía de la Provincia de Neuquén, cuya intervención al acercarse a Donar Sangre fue fundamental.

Estos gestos reflejan no solo el cumplimiento del deber, sino también un gran sentido de solidaridad y humanidad que merece ser reconocido.

El agradecimiento es en nombre de Maximiliano Mellado, quien valora profundamente todo lo realizado.

Quedo eternamente agradecido.

Atentamente,Su Esposa María Luciana Vazquez , Sus Hijos Rubén, Daniel, Carlos,Fabián, Marcelo y Patricia, Nueras, Yerno, Nietos y Nietas.