Daños totales en dos dormitorios tras incendio en vivienda del barrio Peñi Trapun

El incendio ocurrió ayer viernes 20 de marzo, por la tarde, en una vivienda ubicada en Independencia y Zapala del barrio Peñi Trapun.
Según información suministrada por Bomberos Voluntarios, se registró una llamada aproximadamente a las 16 h del viernes y salió una dotación para trabajar en el lugar.
Al llegar pidieron asistencia y finalmente fueron dos dotaciones con 7 bomberos voluntarios los que trabajaron unos 40 minutos para controlar el fuego.
Según el registro, dos habitaciones sufrieron daños totales mientras que el resto de la vivienda quedó con humo y daños menores. No hubo personas heridas.