Daños totales en dos dormitorios tras incendio en vivienda del barrio Peñi Trapun

No hubo personas heridas, ocurrió este viernes por la tarde

El incendio ocurrió ayer viernes 20 de marzo, por la tarde, en una vivienda ubicada en Independencia y Zapala del barrio Peñi Trapun.

Según información suministrada por Bomberos Voluntarios, se registró una llamada aproximadamente a las 16 h del viernes y salió una dotación para trabajar en el lugar.

Al llegar pidieron asistencia y finalmente fueron dos dotaciones con 7 bomberos voluntarios los que trabajaron unos 40 minutos para controlar el fuego.

Según el registro, dos habitaciones sufrieron daños totales mientras que el resto de la vivienda quedó con humo y daños menores. No hubo personas heridas.