Cutral Co: El espacio de contención para pacientes de salud mental avanza a buen ritmo

La obra tiene un avance del 12% y tiene como objetivo albergar a personas que tiene problemas de adicciones u otros padecimientos

Se trata de un lugar grande, de 280 metros cuadrados, pensado para acompañar procesos de tratamiento ambulatorio y de externación de personas con padecimientos de salud mental.

Le dará solución a un problema importante, ya que personas con padecimiento de salud mental deambulan sin una red social familiar que los contengan. En algunos casos se tornaron agresivos y tuvieron que ser internados en el hospital y en otros casos pusieron en riesgo su propia integridad.

La obra, que alcanza el 12 por ciento de su ejecución, cuenta con una inversión que supera los 895 millones de pesos y contempla una superficie cubierta de 280 metros cuadrados.

Los dispositivos habitacionales forman parte de una política integral orientada a brindar respuestas socio-sanitarias para personas con padecimientos de salud mental. Incluyen a

Personas con problemáticas de consumo que se encuentran en tratamiento ambulatorio

Personas que están internadas pero que ya podrían salir de instituciones monovalentes de salud mental -tanto públicas como privadas-

Personas que pueden ser externadas, salir de la internación, pero no cuentan con otras posibilidades de acceso a una vivienda digna en la comunidad.

El director provincial de Obras Contratadas, Emanuel Accatino, explicó que en esta etapa se encuentran en ejecución las bases y el cajón hidrófugo, paso previo a la elevación de los muros. En paralelo, se avanza con el armado de las armaduras de columnas, la instalación sanitaria cloacal y las gestiones vinculadas a la provisión de servicios para el futuro funcionamiento del edificio.

Características del proyecto

La propuesta arquitectónica contempla 351 metros cuadrados de desarrollo total y la primera etapa abarcará 280 metros cuadrados.

En esta instancia se construirán cuatro habitaciones individuales destinadas a usuarios de salud mental, cada una equipada con cama, sillón para acompañante y espacio de guardado. Además, el edificio contará con tres sanitarios y un depósito. En una futura ampliación se prevé la incorporación de dos habitaciones adicionales y dos baterías de baños, completando el proyecto original.

El diseño contempla criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida y una organización de las habitaciones que permitirá sectorizar los espacios según las necesidades del dispositivo, facilitando la supervisión por parte del personal de salud.

El nuevo dispositivo se construye entre las calles José de Méndez y Pedro Ramos y forma parte de las políticas provinciales orientadas a fortalecer la atención comunitaria en salud mental y promover procesos de inclusión social y habitacional para personas que transitan tratamientos o procesos de externación.