Cutral Co: chocaron en la avenida Carlos H. Rodríguez

Se informó que el choque se produjo en la esquina de Santa Isabel y Carlos H. Rodríguez, una zona que no es muy transitada en horarios nocturnos

En la noche del viernes, dos vehículos protagonizaron un incidente vial que generó muchos daños materiales y personas asistidas por el personal de salud.

Se informó que el choque se produjo en la esquina de Santa Isabel y Carlos H. Rodríguez, una zona que no es muy transitada y menos en horarios nocturnos.

Los dos vehículos involucrados serían un Fiat Gran Siena y un vehículo Hyundai, los ocupantes no habrían sufrido lesiones de gravedad aunque asistió al lugar el servicio de emergencias SIEN para brindar asistencia. También intervino personal policial.