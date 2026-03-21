Alianza empató por el Torneo Oficial frente a Maronese como local

Por la segunda fecha de la competencia

El conjunto de Cutral Co jugó por la segunda fecha del Torneo Oficial frente al rival que tiene en la semifinales de la Copa Provincial. Fue empate en el Alvaro Pedro Ducas.

Alianza comenzó mejor que su rival pero sin poder generar ocasiones de peligro. Maronese con un equipo con muchos suplentes, abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo luego de un centro desde la derecha de Firpo que se desvió en un jugador de Alianza.

El empate de Alianza llegó en el tiempo de descuento, luego de que le cometieran falta a Rikemberg dentro del área y Leandro Cerda lo cambiara por gol a los 48 minutos.

En el segundo tiempo, Alianza tuvo varias ocasiones para ponerse en ventaja nuevamente pero no las pudo concretar. Finalmente, el encuentro finalizó 1 a 1 y el martes se volverán a ver las caras en Senillosa.