Vaca Muerta Insights: Pampa Energía pondrá foco en Rincón de Aranda ¿qué pasa con El Mangrullo?

El área que pertenece a Cutral Co y Plaza Huincul es complementario a otras inversiones de la empresa

En la jornada desarrollada en Neuquén Capital, el director de Exploración y Producción de Pampa Energía, Horacio Turri, aseguró que para el año 2027, Pampa Energía proyecta un crecimiento significativo en su producción de gas, como parte de un plan integral para incrementar su capacidad en aproximadamente 10 millones de metros cúbicos en un horizonte de tres años.

Esas son buenas noticias para el yacimiento El Mangrullo, ya que Pampa Energía tiene la concesión otorgada por el Ente Autárquico Intermunicipal que representa a las dos comunidades y una mayor producción de gas en la compañía implicará mayores inversiones y más ingresos.

Hay otras noticias que no son tan buenas. Lo cierto es que el foco de Pampa Energía no está en El Mangrullo sino en Rincón de Aranda, con producción en Vaca Muerta. También impulsa Rincón del Mangrullo, junto con YPF y en definitiva, El Mangrulo es un complemento pero no una prioridad

Objetivos de Pampa Energía

Turri confirmó que los planes específicos de la compañía para expandir su participación en el mercado de gas incluyen:

Autoabastecimiento de Centrales Térmicas: Uno de los objetivos principales es lograr el autoabastecimiento de sus propias centrales. Se estima que para el año 2026, esto representará un incremento de casi 3.5 millones de metros cúbicos en la demanda interna de la compañía.

Uno de los objetivos principales es lograr el autoabastecimiento de sus propias centrales. Se estima que para el año 2026, esto representará un incremento de casi en la demanda interna de la compañía. Ampliación de Infraestructura de Transporte: Pampa ha participado en la ampliación del Gasoducto Perito Moreno . La empresa busca asegurar entre 3.1 y 3.5 millones de metros cúbicos de capacidad de transporte adicional mediante una inversión de prepago de aproximadamente 240 millones de dólares , lo que le permitirá inyectar más gas al mercado, especialmente durante el invierno.

Pampa ha participado en la ampliación del . La empresa busca asegurar entre de capacidad de transporte adicional mediante una inversión de prepago de aproximadamente , lo que le permitirá inyectar más gas al mercado, especialmente durante el invierno. Participación en Proyectos de GNL: La compañía es parte del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que prevé sumar 2.5 millones de metros cúbicos iniciales con la puesta en marcha del primer barco, con el potencial de escalar hasta 6 millones con una segunda unidad.

Pero hay muchos desafíos por delante. A diferencia del petróleo, el mercado de gas presenta una inflexibilidad inherente. Los proyectos requieren inversiones de muy largo plazo vinculadas estrechamente a la infraestructura de transporte. Para financiar estas obras, es necesario contar con compromisos de largo plazo y condiciones de mercado que brinden seguridad a los actores de que los planes podrán ejecutarse con estabilidad. El plan Gas que daba previsión a esas inversiones, quedó sin efecto por decisión del gobierno nacional y Pampa Energía es una de las empresas que inició un reclamo judicial para el cobro de los incentivos de ese programa.

El otro problema grave es que la expansión depende críticamente de la capacidad de transporte. Así lo mencionó a este medio el intendente Ramón Rioseco, que cuestionó la falta de inversión en el yacimiento El Mangrullo pero lo atribuyó a la falta de un gasoducto que permita producir más.

Turri mencionó que un desafío inmediato es asegurar el financiamiento de las obras, como el prepago de aproximadamente 240 millones de dólares para la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, lo cual es vital para acceder al mercado con gas adicional durante el invierno.