Repararán las oficinas del Registro Civil en Rincón de los Sauces

Será renovado a nuevo, con una obra que durará 120 días

El gobernador Rolando Figueroa y la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, firmaron un acuerdo para avanzar con una obra importante.

Se ejecutará la reparación integral del edificio del Registro Civil, ubicado en una zona estratégica de la localidad.

Con un plazo de 120 días y una inversión de más de 170 millones de pesos, la obra incluye la renovación completa del cielorraso, la instalación eléctrica, equipos de climatización y mejoras en calefacción, además de intervenciones exteriores como veredas, medianeras y sistemas de desagüe pluvial.

También se prevén tareas de refacción general, pintura y mejoras en accesibilidad y seguridad, con el objetivo de optimizar la atención a una población en constante crecimiento vinculado al desarrollo de la actividad hidrocarburífera en la región de Vaca Muerta.

“Hemos construido un Pacto de Gobernanza a partir del cual tenemos que generar obras con los municipios que sean importantes para cada localidad y que, a su vez, permitan dinamizar la economía local”, destacó Figueroa tras la firma de los acuerdos.