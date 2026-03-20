Recuperaron en Picún Leufú una moto hurtada en Zapala

Efectivos de la división Investigaciones de Cutral Co secuestró el rodado, la tarde del miércoles.

Una motocicleta que presentaba pedido de secuestro por un hurto ocurrido en Zapala fue hallada en Picún Leufú.

Así lo dispuso el personal de la División Investigaciones de Cutral Co, quien inició las tareas pertinentes y el miércoles hizo el procedimiento.

De acuerdo a lo informado, al mediodía de ese día, efectivos que realizaban diligencias en Picún Leufú detectaron, sobre la Avenida 12 de Diciembre, un rodado de similares características al que era intensamente buscado.

Al verificar la motocicleta, se constató a simple vista que presentaba irregularidades en la numeración de motor y chasis, evidenciando signos de adulteración.

Si bien una persona manifestó ser el propietario y exhibió documentación que respaldaría una compra legal, las inconsistencias detectadas motivaron la intervención del Departamento Sustracción Automotores, desde donde se confirmó que la numeración no correspondía a registros oficiales.

Asimismo, se estableció una coincidencia casi total con los datos de una motocicleta denunciada como sustraída, con diferencias únicamente en los últimos dígitos.

Finalmente los efectivos procedieron al secuestro preventivo del rodado y su traslado a sede policial, quedando a disposición de la justicia.