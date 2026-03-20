Intentaron ingresar droga en un desodorante a la U22 de Cutral Co

La persona que intentó el ingreso de la cocaína quedó imputada por el hecho.

En las habituales requisas que realiza el personal penitenciario a las visitas, se advirtió que en un envase de desodorante había una situación irregular.

El procedimiento se concretó el jueves por la tarde el personal de la Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co detectó el intento de ingreso de sustancia ilícita durante un procedimiento de control de pertenencias destinado a internos del establecimiento.

El hecho ocurrió pasada las 16:40, cuando un hombreo se presentó en la unidad con el objetivo de entregar elementos a un interno. Durante la requisa de los objetos, un penitenciario advirtió una irregularidad en un desodorante a bolilla.

Al inspeccionar el interior del envase, el personal halló un envoltorio de nailon transparente que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco, lo que motivó la inmediata intervención del Departamento Antinarcóticos de Cutral Co.

Minutos después, se hicieron presentes efectivos especializados, quienes realizaron las pruebas correspondientes. El test practicado sobre la sustancia arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Tras completar las diligencias de rigor y labrar el acta de procedimiento, finalmente se notificó al visitante de la imputación penal en su contra, quedando en libertad supeditada, previa lectura de sus derechos y garantías