Imputan a exentrenador de Unión Vecinal por delitos sexuales y corrupción de menores

Quedó con prisión preventiva por 15 días

La justicia de Neuquén formuló cargos contra D.E.M., quien se desempeñaba como entrenador en el Club Unión Vecinal.

La asistente letrada Cecilia Sabatte y el fiscal Gastón Medina acusaron al hombre por abuso sexual, grooming, corrupción de menores, promoción de la prostitución y exhibiciones obscenas.

Según la investigación, los hechos se iniciaron en 2025 cuando el imputado contactó a la víctima, un adolescente menor de 18 años, para sumarlo a un equipo. El vínculo se extendió hasta marzo de este año e incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo. La fiscalía sostiene que el acusado utilizó su rol de entrenador para generar un contexto de confianza y cometer los delitos.

En la audiencia se detalló que el imputado realizaba ofrecimientos de dinero a cambio de contenido sexual y contactos físicos sin consentimiento. Además, entregaba regalos como botines o teléfonos celulares y profería amenazas contra el entorno familiar de la víctima para asegurar su silencio.

La presidenta del Club Unión Vecinal, Fabiana Cárdenas, confirmó que la institución desvinculó al entrenador de manera preventiva antes de conocerse las denuncias formales. Asimismo, el acusado, quien también es abogado, enfrenta investigaciones paralelas por presuntas estafas económicas a familias vinculadas al club.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo dio por formulados los cargos y dictó 15 días de prisión preventiva para el imputado, mientras se evalúa la viabilidad de una detención domiciliaria. El plazo fijado para la investigación es de cuatro meses. El Ministerio Público Fiscal no descarta que la imputación se amplíe, ya que existen otras denuncias en curso que involucrarían a más integrantes del equipo.